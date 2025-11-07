Edizione n° 5878

Home // Cronaca // Manfredonia. Concessione ventennale a FiberCop per impianto telefonico nei porti di Manfredonia

PORTI Manfredonia. Concessione ventennale a FiberCop per impianto telefonico nei porti di Manfredonia

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha reso noto l’avvio dell’iter per la concessione demaniale marittima richiesta da FiberCop S.p.A

Manfredonia. Concessione ventennale a FiberCop per impianto telefonico nei porti di Manfredonia

Manfredonia dall'alto - ph Matto Nuzziello

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 7 novembre 2025 — L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha reso noto l’avvio dell’iter per la concessione demaniale marittima richiesta da FiberCop S.p.A., società del gruppo TIM, finalizzata al mantenimento di un impianto telefonico in cavo all’interno del porto di Manfredonia

La richiesta, protocollata con numero 20250031146 e successive integrazioni, riguarda un’area complessiva di 2.170 metri quadrati, dislocata tra il bacino Alti Fondali, il porto commerciale e quello turistico. L’impianto, composto da tratti di cavo aereo, in trincea e a muro, garantirà la continuità delle comunicazioni e l’efficienza delle infrastrutture digitali a servizio del sistema portuale.

L’avviso resterà pubblicato sull’Albo Pretorio dell’AdSPMAM, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e su quella dell’Unione Europea per 45 giorni, dal 7 novembre al 21 dicembre 2025. Entro dieci giorni dalla scadenza della pubblicazione, sarà possibile presentare osservazioni o domande concorrenti tramite lo Sportello Unico Amministrativo (SUA).

Il responsabile del procedimento è l’ingegnere Leonardo Trentadue, capo dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale del Dipartimento Esercizio Porti di Manfredonia, Barletta e Termoli.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia. Concessione ventennale a FiberCop per impianto telefonico nei porti di Manfredonia"

  1. TIM ha ormai ceduto da tempo le sue quote, quindi FiberCop è ormai un’entità a sé stante.
    Tant’è vero che di recente hanno anche cambiato il logo, troppo simile a quello di TIM

