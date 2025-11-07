Manfredonia. «Non ho scelto la strada facile, ho scelto quella giusta». Con queste parole Gianluca Totaro, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e candidato al Consiglio regionale della Puglia per le elezioni del 23 e 24 novembre 2025, apre la sua riflessione sul tema della sanità locale, definito il suo vero “cavallo di battaglia”.

Totaro sceglie di affrontare uno dei temi più complessi e sentiti dalla comunità sipontina: la crisi e il rilancio dell’ospedale “San Camillo” di Manfredonia.

«Sarebbe stato più facile stare dalla parte di chi critica – afferma – ma io ho scelto di lottare per il bene della comunità».

Dalla proposta alla Commissione Sanità

Il consigliere ripercorre le tappe di un percorso iniziato anni fa.

«Quattro anni fa proposi la Commissione Sanità Popolare-Politica, allora respinta dall’amministrazione. Due anni fa, grazie all’amministrazione La Marca, è finalmente nata la Commissione Sanità comunale, oggi composta da tutte le forze politiche. Perché la salute – sottolinea – non deve avere bandiere».

Investimenti e risultati concreti

Totaro rivendica anche alcuni risultati conseguiti negli ultimi anni:

«Negli ultimi due anni qualcosa si è mosso: nuova TAC, nuovo tavolo radiologico, investimenti per milioni di euro — mai visti prima. E no, non è campagna elettorale: un iter del genere richiede più di un anno di lavoro».

L’obiettivo, spiega, è quello di rendere il “San Camillo” un presidio pienamente operativo e capace di servire in modo efficiente un territorio vasto che comprende Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste e Zapponeta, fungendo da filtro per i pronto soccorsi di Foggia e San Giovanni Rotondo.

“Serve un lavoro di squadra tra Comune, Regione e Asl”

Totaro invita a guardare oltre i confini locali: «Il malfunzionamento della sanità non è solo un problema di Manfredonia. È il risultato dei tagli nazionali degli ultimi anni, che hanno provocato carenze di medici e chiusure di reparti. Ma lamentarsi non basta: servono partecipazione e coraggio».

Il consigliere sottolinea che solo un lavoro congiunto tra Comune, Regione e Asl potrà davvero incidere sulla qualità dei servizi e sul futuro della struttura.

“L’ospedale non può essere una ruota di scorta”

Totaro non risparmia una critica al passato: «Per troppo tempo il nostro ospedale è stato considerato la ruota di scorta di altri presidi. Ora che la situazione è diventata più complessa, molti gridano ‘al lupo, al lupo’. Io invece continuo a combattere, con coerenza e con i fatti».

Un appello finale agli elettori

Nel suo messaggio conclusivo, Totaro lancia un appello diretto alla cittadinanza:

«Il mio desiderio è portare avanti questa battaglia, ma ho bisogno di voi. Spero che sappiate scegliere. Non votate chi non sa nemmeno dove si trova il nostro ospedale, o chi se ne ricorda solo in campagna elettorale».