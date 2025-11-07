Edizione n° 5878

BALLON D'ESSAI

FANTASMA // Siracusa, scoperto “condominio fantasma” per truffare il Superbonus 110%
7 Novembre 2025 - ore  09:35

CALEMBOUR

TRAFFICI // L’Adriatico Meridionale conferma la sua forza: traffici oltre i livelli pre-pandemia
7 Novembre 2025 - ore  14:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, gli “irriducibili del bagno” salutano l’estate alla Cunzaria: ultimo tuffo… a novembre!

IRRIDUCIBILI Manfredonia, gli “irriducibili del bagno” salutano l’estate alla Cunzaria: ultimo tuffo… a novembre!

“Novantanove di agosto”. Così, con la consueta ironia dei sipontini, un gruppo di bagnanti storici ha voluto celebrare l’ultimo bagno della stagione

Manfredonia, gli “irriducibili del bagno” salutano l’estate alla Cunzaria: ultimo tuffo... a novembre!

Manfredonia, gli “irriducibili del bagno”

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
7 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia (FG) – “Novantanove di agosto”. Così, con la consueta ironia dei sipontini, un gruppo di bagnanti storici ha voluto celebrare l’ultimo bagno della stagione in località Acqua di Cristo – “la Cunzaria”, quel tratto di costa che per i manfredoniani è molto più di una spiaggia: è un punto d’incontro, un piccolo rito quotidiano, un pezzo di identità cittadina.

Sotto un sole quasi estivo, stamani, 7 novembre 2025, gli “irriducibili del mare” si sono ritrovati ancora una volta sugli scogli per il tradizionale tuffo di fine stagione. Costume, sorriso e spirito indomito: così posano nella foto ricordo inviata alla nostra redazione da Francesco, che racconta con simpatia la giornata: “Forse oggi è stato davvero l’ultimo giorno utile per fare il bagno — dice — ma non potevamo mancare. Siamo ormai una piccola famiglia: ogni mattina, con qualsiasi tempo, ci ritroviamo qui alla Cunzaria. È il nostro modo di vivere Manfredonia, col mare nel cuore”.

Sole pieno, mare calmo e temperatura quasi primaverile: una combinazione perfetta che ha permesso agli irriducibili di posticipare l’autunno e vivere un’ultima parentesi di relax.

“Quest’anno — raccontano — la stagione non finiva mai. È come se il mare volesse trattenerci ancora un po’”. Nella foto, tra risate e abbracci, i protagonisti sfidano i mesi e gli anni, testimoniando con leggerezza che l’amore per il mare non ha età né stagione.

A cura di Giuseppe de Filippo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il destino non è mai questione di fortuna, è una questione di scelte" - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO