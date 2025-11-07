Manfredonia, gli “irriducibili del bagno” salutano l’estate alla Cunzaria: ultimo tuffo... a novembre!

Manfredonia (FG) – “Novantanove di agosto”. Così, con la consueta ironia dei sipontini, un gruppo di bagnanti storici ha voluto celebrare l’ultimo bagno della stagione in località Acqua di Cristo – “la Cunzaria”, quel tratto di costa che per i manfredoniani è molto più di una spiaggia: è un punto d’incontro, un piccolo rito quotidiano, un pezzo di identità cittadina.

Sotto un sole quasi estivo, stamani, 7 novembre 2025, gli “irriducibili del mare” si sono ritrovati ancora una volta sugli scogli per il tradizionale tuffo di fine stagione. Costume, sorriso e spirito indomito: così posano nella foto ricordo inviata alla nostra redazione da Francesco, che racconta con simpatia la giornata: “Forse oggi è stato davvero l’ultimo giorno utile per fare il bagno — dice — ma non potevamo mancare. Siamo ormai una piccola famiglia: ogni mattina, con qualsiasi tempo, ci ritroviamo qui alla Cunzaria. È il nostro modo di vivere Manfredonia, col mare nel cuore”.

Sole pieno, mare calmo e temperatura quasi primaverile: una combinazione perfetta che ha permesso agli irriducibili di posticipare l’autunno e vivere un’ultima parentesi di relax.

“Quest’anno — raccontano — la stagione non finiva mai. È come se il mare volesse trattenerci ancora un po’”. Nella foto, tra risate e abbracci, i protagonisti sfidano i mesi e gli anni, testimoniando con leggerezza che l’amore per il mare non ha età né stagione.

A cura di Giuseppe de Filippo.