Manfredonia: sabato 8 novembre comizio di Paolo Campo in Piazza del Popolo

Il Partito Democratico di Manfredonia annuncia un importante incontro pubblico per sabato 8 novembre alle ore 19.00 in Piazza del Popolo, luogo simbolo della comunità sipontina.

«La piazza è il cuore del confronto e della partecipazione – dichiarano i rappresentanti del PD Manfredonia – un luogo di incontro, scambio e riflessione, dove si esprimono idee, passioni e visioni per il futuro della città».

Durante l’incontro, Paolo Campo e il Partito Democratico si rivolgeranno ai cittadini per fare chiarezza sui temi più discussi della campagna elettorale e per spiegare le ragioni e le proposte del partito in vista delle prossime sfide politiche.

«Vogliamo parlare alla città con trasparenza, guardando negli occhi le persone e rispondendo alle loro domande. È il momento di mettere un punto fermo e ristabilire la verità sui temi che riguardano tutti noi» – conclude la nota del PD Manfredonia.

L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini, chiamati a partecipare a un momento di confronto e dialogo collettivo nel segno della democrazia e della partecipazione.

Lo riporta su Facebook, Partito Democratico – Manfredonia.