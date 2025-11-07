Edizione n° 5878

7 Novembre 2025

Home // Manfredonia // Manfredonia: sabato 8 novembre comizio di Paolo Campo in Piazza del Popolo

COMIZIO Manfredonia: sabato 8 novembre comizio di Paolo Campo in Piazza del Popolo

Paolo Campo e il Partito Democratico si rivolgeranno ai cittadini per fare chiarezza sui temi più discussi della campagna elettorale

Manfredonia: sabato 8 novembre comizio di Paolo Campo in Piazza del Popolo

Paolo Campo - Fonte Immagine: Facebook, Paolo Campo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Il Partito Democratico di Manfredonia annuncia un importante incontro pubblico per sabato 8 novembre alle ore 19.00 in Piazza del Popolo, luogo simbolo della comunità sipontina.

«La piazza è il cuore del confronto e della partecipazione – dichiarano i rappresentanti del PD Manfredonia – un luogo di incontro, scambio e riflessione, dove si esprimono idee, passioni e visioni per il futuro della città».

Durante l’incontro, Paolo Campo e il Partito Democratico si rivolgeranno ai cittadini per fare chiarezza sui temi più discussi della campagna elettorale e per spiegare le ragioni e le proposte del partito in vista delle prossime sfide politiche.

«Vogliamo parlare alla città con trasparenza, guardando negli occhi le persone e rispondendo alle loro domande. È il momento di mettere un punto fermo e ristabilire la verità sui temi che riguardano tutti noi» – conclude la nota del PD Manfredonia.

L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini, chiamati a partecipare a un momento di confronto e dialogo collettivo nel segno della democrazia e della partecipazione.

Lo riporta su Facebook, Partito Democratico – Manfredonia.

2 commenti su "Manfredonia: sabato 8 novembre comizio di Paolo Campo in Piazza del Popolo"

  1. Nella villa d gli sconosciuti dicevano che andrà uno squadrone per fischiarlo e che hanno comprato 400 fischietti dai cinesi e anche una protesta per il disastro dell’Ospedale. Sabato mi compro i pop corn e mi godrò spettacolo.😅

  2. Con lui e Vendola, stazioni fantasma, distruzione scogliere secolari e barriere frangiflutti crea paludi. Bravi👏

Lascia un commento







LASCIA UN COMMENTO