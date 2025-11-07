Matteo La Torre: “Fake news e insinuazioni, serve più serietà nella comunicazione politica”

Manfredonia – Il consigliere comunale Matteo La Torre interviene con decisione dopo la diffusione di un post che, a suo dire, conterrebbe informazioni false e allusive nei suoi confronti. L’episodio, avvenuto sul lungomare cittadino, riguarderebbe una presunta infrazione legata a un parcheggio, ma La Torre chiarisce immediatamente: «L’automobile in questione non è la mia».

Secondo il consigliere, si tratterebbe di un tentativo di strumentalizzazione politica in piena campagna elettorale: «Qualcuno ha pensato bene di trasformare un semplice parcheggio in una spy story da campagna elettorale, attribuendomi comportamenti che non mi appartengono», dichiara La Torre.

Il rappresentante comunale condanna fermamente quelli che definisce “atteggiamenti scorretti e fuorvianti”, sottolineando come tali episodi risultino “lesivi non solo della verità, ma anche del rispetto dovuto ai cittadini e alle persone con disabilità, che meritano serietà e non strumentalizzazioni politiche”.

Per La Torre, la comunicazione politica dovrebbe cambiare radicalmente approccio: «Servono meno sospetti e più verifiche, meno insinuazioni e più contenuti, meno slogan e più rispetto».

Il consigliere ribadisce inoltre il proprio impegno: «Per quanto mi riguarda, continuo a fare la mia parte con responsabilità e trasparenza».

Infine, un messaggio diretto a chi, secondo lui, cerca visibilità attraverso accuse infondate: «Auguro a tutti una buona campagna elettorale… magari con un po’ più di fantasia e un po’ meno invenzione».