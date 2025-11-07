Il cane, già segnalato nei giorni scorsi, ha impedito ai condomini di uscire di casa. Intervento congiunto di Polizia locale e veterinari Asl. Il proprietario rischia una denuncia per omessa custodia.

Mosciano Sant’Angelo (Teramo) – Momenti di tensione e paura questa mattina in un condominio di Mosciano Sant’Angelo, dove un pitbull si è introdotto all’interno dell’edificio, impedendo ai residenti di uscire di casa. L’animale, visibilmente agitato, ha bloccato l’accesso al portone per diversi minuti, costringendo alcuni studenti a rinunciare a prendere lo scuolabus e i condomini a rifugiarsi negli appartamenti.

È stata la stessa cittadinanza, allarmata dalla presenza del cane, a contattare la Polizia locale, che è intervenuta insieme al personale del Servizio veterinario della Asl di Teramo. L’intervento, durato oltre un’ora, si è concluso fortunatamente senza feriti.

Il blitz per catturare l’animale

Secondo le prime ricostruzioni, il pitbull si aggirava da alcuni giorni nel quartiere, infastidendo passanti e altri animali domestici. Nella mattinata di venerdì, l’animale sarebbe riuscito a entrare nella palazzina, manifestando un comportamento aggressivo e costringendo i residenti a barricarsi in casa.

Gli agenti, con l’aiuto dei veterinari, hanno isolato il cane in un’area sicura e lo hanno sedato, prima di trasferirlo in un centro veterinario specializzato per accertamenti sanitari.

Il sindaco di Mosciano Sant’Angelo, Giuliano Galiffi, ha espresso il proprio plauso alle forze dell’ordine e ai tecnici intervenuti:

«Voglio ringraziare gli operatori per la professionalità e la tempestività con cui hanno agito, evitando il peggio e garantendo la sicurezza dei cittadini», ha dichiarato il primo cittadino.

Accertamenti sul proprietario

Dalle verifiche è emerso che il pitbull è dotato di microchip, un elemento che consentirà di risalire rapidamente al proprietario. Il Comune, attraverso il proprio ufficio veterinario, ha già predisposto un’ordinanza di sequestro: l’animale resterà sotto osservazione in una struttura autorizzata.

Il proprietario rischia una denuncia per omessa custodia e mancata vigilanza, reati previsti dall’articolo 672 del Codice Penale. Gli inquirenti stanno inoltre valutando eventuali negligenze pregresse, poiché il cane era già stato segnalato più volte nei giorni precedenti per comportamenti aggressivi.

Cani “pericolosi”: cosa dice la legge

In Italia non esiste più un elenco ufficiale di razze canine considerate pericolose. L’ordinanza del 12 dicembre 2006, che li classificava, è stata superata da successive disposizioni. L’attuale normativa – introdotta con l’ordinanza del 23 marzo 2009 e tuttora in vigore – pone al centro la responsabilità del proprietario, non la razza.

Chi possiede un cane è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati dall’animale. Tra gli obblighi principali: l’uso del guinzaglio non superiore a 1,5 metri, la museruola sempre disponibile e la custodia dell’animale solo da parte di persone in grado di gestirlo.

Gli esemplari che mostrano comportamenti aggressivi possono essere inseriti in un registro regionale dei cani morsicatori, con obbligo di controlli veterinari periodici e, nei casi più gravi, corsi di formazione obbligatori per i proprietari.

Fonte: TGCom24