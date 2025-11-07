PNRR e Borgo Mezzanone, il sindaco La Marca: “Nessun fondo perso né progetto abbandonato. Serve chiarezza”

Manfredonia, 7 novembre 2025 – Dopo l’intervista andata in onda su Fuori dal Coro, che ha riacceso il dibattito sul destino dei fondi PNRR destinati al superamento degli insediamenti informali di Borgo Mezzanone, l’amministrazione comunale di Manfredonia interviene per fare chiarezza. A parlare è il sindaco Domenico La Marca, che con un lungo intervento e un video pubblicato sui canali istituzionali ha voluto “ristabilire la verità dei fatti e informare i cittadini in modo trasparente”.

Un progetto da 54 milioni per la dignità e la legalità

Il primo cittadino ricorda che il progetto rientra nella misura M5C2 – Investimento 2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e prevede un investimento potenziale di circa 54 milioni di euro. L’obiettivo è “la riqualificazione urbanistica e sociale dell’area e la tutela dei diritti dei lavoratori agricoli”, ponendo fine a una delle situazioni più complesse e delicate della Capitanata.

“La nostra Amministrazione – sottolinea La Marca – ha sempre considerato questo intervento una priorità strategica, non solo per Manfredonia ma per l’intero territorio. Si tratta di restituire dignità a centinaia di persone e di restituire legalità e sicurezza a un’area che da troppo tempo vive ai margini”.

Nessun finanziamento formalizzato, ma il percorso continua

Il sindaco chiarisce che, allo stato attuale, non è stata ancora formalizzata alcuna convenzione di finanziamento tra il Comune di Manfredonia e i soggetti attuatori del progetto.

“Ad oggi – spiega – non è stato assegnato né speso un solo euro di fondi PNRR. Il progetto è fermo alla fase istruttoria e di pianificazione, in attesa del completamento dell’iter amministrativo nazionale. Tuttavia, questo non significa che Manfredonia abbia rinunciato al finanziamento. Non abbiamo mai assunto alcun atto in tal senso”.

Al contrario, precisa La Marca, il Comune ha lavorato “con costanza e serietà, insieme alla Prefettura di Foggia, alla Regione Puglia, al Comune di Foggia, al Commissario Straordinario e a Invitalia, per superare le criticità procedurali e temporali che hanno inevitabilmente rallentato l’avvio dei cantieri”.

Le criticità: tempi, complessità e rimodulazione

Il primo cittadino non nasconde le difficoltà incontrate lungo il percorso.

“Abbiamo dovuto affrontare – spiega – un disallineamento dei tempi del PNRR: realisticamente, i cantieri non potrebbero partire prima di marzo 2026. A questo si aggiunge la complessità del contesto territoriale e sociale di Borgo Mezzanone, che richiede una pianificazione integrata e un forte coordinamento istituzionale”.

Un ulteriore elemento di complessità è stato la rimodulazione tecnica del progetto, che ha ridotto la capienza complessiva degli alloggi previsti: “Da 4.000 a 1.250 posti letto, una scelta necessaria per garantire sostenibilità economica, coerenza con le risorse disponibili e qualità degli interventi”.

“Nessun fondo perso, ma tempi troppo stretti”

La Marca respinge con decisione ogni ipotesi di “fondi persi” o “progetti abbandonati”: “Non c’è nessun abbandono. Ci sono solo procedure complesse e tempi troppo stretti, che stiamo affrontando con responsabilità e trasparenza. Stiamo lavorando perché i fondi restino sul territorio e producano risultati concreti per chi vive e lavora in queste aree”.

Il sindaco aggiunge che, parallelamente, proseguono interventi già in atto da parte della Regione Puglia e di diversi Enti del Terzo settore, che stanno operando per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori migranti e avviare percorsi di regolarizzazione e inclusione.

“Superare gli insediamenti informali resta una priorità”

La Marca conclude ribadendo l’impegno dell’Amministrazione comunale: “Superare gli insediamenti informali non è solo un obbligo morale, ma una sfida di civiltà. Vogliamo farlo nel rispetto della dignità delle persone e delle regole. Il Comune di Manfredonia continuerà a collaborare con tutti i livelli istituzionali per garantire risultati concreti e duraturi. Ai cittadini dico: fidatevi del lavoro serio che stiamo portando avanti”.

Nel video diffuso online, il sindaco risponde punto per punto alle domande poste dalla trasmissione Fuori dal Coro, alcune delle quali non sono state mandate in onda, “perché la verità – conclude – non sempre fa rumore, ma è quella che dobbiamo difendere ogni giorno”.