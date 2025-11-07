Vicenza – Le procure di Vicenza e Verona hanno aperto un’inchiesta sui certificati medici agonistici di due runner morti nel sonno a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Le vittime sono Alberto Zordan, 48 anni di Sovizzo (Vicenza), e Anna Zilio, 39 anni di Marano Vicentino, entrambi tesserati per la squadra dilettantistica Team Km Sport di San Martino Buon Albergo (Verona).

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due atleti sono deceduti per un malore improvviso nel sonno, in circostanze simili ma a distanza di poche settimane. Su entrambi i corpi sono stati eseguiti esami diagnostici con prelievo di tessuti e analisi dei liquidi biologici. La polizia, su delega della procura, ha acquisito documenti e certificazioni mediche presso uno studio medico della zona.

Per la runner Anna Zilio, gli inquirenti avrebbero recuperato un certificato risalente al 2021, anno in cui la 38enne aveva interrotto l’attività agonistica per alcuni problemi di salute. Zordan, invece, risultava in regola con i certificati medici.

Il corpo di Zilio era stato ritrovato lo scorso 14 ottobre dal padre, dopo che la donna non rispondeva alle sue chiamate. Una tragedia che ha scosso la comunità sportiva vicentina e veronese.

Le parole della famiglia e della società sportiva

«La famiglia vuole chiarezza, ha la necessità di comprendere le cause che hanno portato al decesso», ha dichiarato l’avvocato Marco Pezzotti, legale dei familiari di Anna Zilio. «È un dolore enorme per i parenti, per questo attendiamo con fiducia l’esito delle indagini».

Anche la Km Sport, squadra per la quale entrambi i runner erano tesserati, ha espresso cordoglio e sorpresa per i due decessi ravvicinati. «Vorremmo sapere anche noi la causa della morte di questi nostri due atleti e amici», ha spiegato Emanuele Marchi, vicepresidente della società.

«Ci fa piacere che la Procura indaghi per capire la causa, ma non vediamo nessuna correlazione fra le due morti. Solo grande dispiacere e tristezza», ha aggiunto.

Marchi ha inoltre respinto le ipotesi di manipolazione dei certificati medici: «Anna seguiva la segreteria della società, si occupava di caricare e inviare la documentazione degli atleti via mail, ma non si allenava mai con Alberto. Non c’è alcun collegamento tra i due episodi».

Un dolore che scuote il mondo dell’atletica amatoriale

Entrambi i casi hanno destato forte emozione tra gli appassionati di corsa e i compagni di squadra. «Il nostro è uno sport amatoriale, fatto di passione e impegno quotidiano», ha ricordato Marchi. «Anna era una ragazza solare, molto conosciuta e stimata. Dopo tre settimane, ricevere la notizia della morte improvvisa di un altro nostro atleta è stato un colpo durissimo».

Le procure di Verona e Vicenza, intanto, proseguono le indagini. Al momento non ci sono indagati, ma l’obiettivo è fare piena luce sulle cause delle due morti improvvise, analizzando ogni possibile elemento, compresi i certificati di idoneità agonistica. (fonte: rainews.it).