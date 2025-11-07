San Giovani Rotondo: l’architetto Saracino incontra gli studenti della “Dante-Galiani”

Una giornata speciale per gli alunni delle classi 4ª A e 4ª B della Scuola Primaria “Dante-Galiani” di San Giovanni Rotondo, che questa mattina hanno avuto l’occasione di incontrare Antonio Pio Saracino, architetto e designer di fama mondiale, originario proprio della città garganica.

Le opere di Saracino, che uniscono arte, innovazione e architettura, sono esposte in prestigiosi musei e spazi pubblici in tutto il mondo. Tra le più note, la scultura “The Guardians: Hero and Superhero”, installata accanto al Bryant Park di New York, simbolo di forza e modernità.

L’incontro si inserisce nel progetto “Materie in campo”, ideato e coordinato dal prof. Leonardo Ricucci, volto a trasmettere ai più giovani i valori dell’impegno, della creatività e della passione attraverso il dialogo con figure di rilievo nel campo dello sport, dell’arte e della cultura.

Durante la mattinata, Saracino ha raccontato il suo percorso personale e professionale, sottolineando quanto sia importante credere nei propri sogni, studiare con costanza e non smettere mai di coltivare la determinazione e la curiosità. Gli alunni, coinvolti e attenti, hanno posto domande, partecipato alle attività e riflettuto sul significato della creatività come strumento di crescita.

La giornata si è conclusa con autografi e foto ricordo, segno dell’entusiasmo e dell’ammirazione suscitati dall’incontro.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rosa Porciello, per il costante sostegno alle iniziative educative, e ai docenti Marika Saracino, Francesca Morcaldi, Franca Quaranta e Francesca De Cicco per la preziosa collaborazione.

Il progetto “Materie in campo” continuerà nelle prossime settimane, offrendo agli studenti nuove occasioni di incontro e scoperta nel segno dell’arte, dello sport e della cultura.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.