Edizione n° 5878

7 Novembre 2025 - ore  09:35

7 Novembre 2025 - ore  14:11

San Giovanni Rotondo, "Il Poliedro della Pace II": la città si ritrova per costruire ponti di dialogo

EVENTI San Giovanni Rotondo, “Il Poliedro della Pace II”: la città si ritrova per costruire ponti di dialogo

Il convegno si svolge oggi e domani, 7 e 8 novembre, con un ricco programma di incontri, conferenze e laboratori

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Novembre 2025
Manfredonia

San Giovanni Rotondo, 07/11/2025 – Si è svolta questa mattina, nella città di San Pio, la cerimonia inaugurale della seconda edizione del convegno “Il Poliedro della Pace – Tra ponti e muri”, un evento che riporta al centro del dibattito pubblico i valori della pace, del dialogo e della fraternità.

Promosso dall’Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo, dall’Arcidiocesi di Manfredonia–Vieste–San Giovanni Rotondo e dall’AIIG – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, il convegno si svolge oggi e domani, 7 e 8 novembre, con un ricco programma di incontri, conferenze e laboratori dedicati alla cultura della pace.

Tra ponti e muri: il messaggio di Papa Francesco e San Francesco d’Assisi

Il tema di quest’anno, “Tra ponti e muri”, richiama l’immagine tanto cara al compianto Papa Francesco, costruttore instancabile di ponti di pace, e celebra gli 800 anni del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi. Un concetto che racchiude il senso profondo dell’evento: la pace come impegno quotidiano per la giustizia, il perdono e il dialogo, e non come semplice assenza di guerra.

Un percorso tra fede, cultura e impegno civile

La giornata inaugurale ha proposto un viaggio attraverso le diverse sfaccettature del “poliedro della pace”:

  • la fede, come fondamento del perdono e dell’amore verso l’altro;
  • la cultura, l’arte e la letteratura, strumenti di unione e comprensione reciproca;
  • la geografia e la geopolitica, per analizzare le radici dei conflitti e promuovere il dialogo interculturale;
  • il diritto internazionale, come mezzo per costruire un mondo più giusto e sicuro.

L’anniversario del Cantico delle Creature ha offerto anche l’occasione per riflettere sulla pace con la natura e con il creato, in linea con l’insegnamento francescano e con l’appello alla conversione ecologica.

Le novità 2025: laboratori e il Premio “Padre Pio per la Pace”

Due le novità principali di questa edizione: i laboratori formativi per docenti e studenti, dedicati al tema della pace attraverso la comunicazione e l’incontro con l’altro, e l’istituzione del 1° Premio “Padre Pio per la Pace”, che sarà conferito a una personalità di rilievo nazionale o internazionale impegnata nella promozione dei diritti umani e della fraternità tra i popoli.

Un invito al dialogo e alla partecipazione

Nel corso dell’apertura, l’Amministrazione comunale e gli organizzatori hanno ringraziato il Comitato tecnico-scientifico, i partner e i relatori che hanno reso possibile l’evento, invitando la cittadinanza a partecipare ai lavori anche nella giornata di domani. “Il nostro augurio – è stato detto in chiusura – è che da questi momenti di incontro e confronto nascano nuove idee, nuovi progetti e nuovi ponti da costruire insieme”. Con la seconda edizione de “Il Poliedro della Pace”, San Giovanni Rotondo rinnova così il suo impegno a essere terra di pace, dialogo e fraternità, in continuità con un cammino iniziato nel 2023 e sempre più radicato nella comunità.

di Daniele Catalano

