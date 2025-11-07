Edizione n° 5877

BALLON D'ESSAI

7 Novembre 2025 - ore  09:35

6 Novembre 2025 - ore  09:59

San Giovanni Rotondo: sabato e domenica l'iniziativa "Facciamo Rumore" di EMERGENCY

RUMORE San Giovanni Rotondo: sabato e domenica l’iniziativa “Facciamo Rumore” di EMERGENCY

In Piazza dei Martiri i cittadini e volontari si ritroveranno per “fare rumore” contro la guerra e in difesa della pace

San Giovanni Rotondo: sabato e domenica l'iniziativa “Facciamo Rumore" di EMERGENCY

Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Anche San Giovanni Rotondo aderisce all’iniziativa nazionale di EMERGENCY “Facciamo Rumore – Sit-in rumoroso”, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre in numerose città italiane. L’appuntamento locale è fissato per domenica 9 novembre alle ore 11:30 in Piazza dei Martiri, dove cittadini e volontari si ritroveranno per “fare rumore” contro la guerra e in difesa della pace.

L’evento rientra nella campagna nazionale “R1PUD1A”, promossa dall’organizzazione fondata da Gino Strada, con l’obiettivo di trasformare simbolicamente i luoghi legati alla guerra in Spazi di Pace. In piazza si leveranno voci, strumenti e suoni per rompere il silenzio e l’indifferenza verso i conflitti, ricordando le vittime dimenticate e i popoli che ancora subiscono la violenza bellica.

L’iniziativa vuole essere un gesto collettivo di disarmo e di pace attiva, ispirato all’Articolo 11 della Costituzione italiana, che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di offesa o di risoluzione delle controversie internazionali.

La mobilitazione, che coinvolge oltre 600 Comuni, 1000 scuole e 300 spazi culturali in tutta Italia, si inserisce nella settimana nazionale della campagna “R1PUD1A” (dal 4 al 9 novembre). Anche San Giovanni Rotondo si unisce dunque a questo grande coro per dire “no alla guerra” e affermare il valore della pace come scelta concreta e quotidiana.

Da oltre 30 anni EMERGENCY opera nei territori colpiti dai conflitti, offrendo cure mediche gratuite alle vittime civili. Oggi l’organizzazione è attiva in 9 Paesi e ha già assistito più di 13 milioni di persone.

Lo riporta ilfattodelgargano.it.

