Scossa di terremoto nel Gargano, avvertita anche nella BAT

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata nel tardo pomeriggio di giovedì 6 novembre nel territorio del Gargano, con epicentro a 5 chilometri a nord-est di Mattinata (Foggia). L’evento sismico, rilevato dalla Sala Sismica INGV di Roma, si è verificato alle 18.53 ora italiana (17.53 UTC) a una profondità di 9 chilometri.

Nonostante la bassa intensità, il movimento tellurico è stato avvertito distintamente anche in diversi comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani, in particolare a Barletta, Trani e Bisceglie, dove alcuni cittadini hanno segnalato un leggero tremolio.

Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose, ma la scossa ha comunque destato preoccupazione tra gli abitanti del Gargano e dell’area nord barese, zone già interessate in passato da lievi episodi sismici.

Gli esperti dell’INGV continueranno a monitorare la situazione per verificare l’eventuale presenza di repliche o micro-scosse nelle prossime ore.

Lo riporta buonasera24.it.