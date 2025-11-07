Edizione n° 5878

Scossa di terremoto nel Gargano, avvertita anche nella BAT

TERREMOTO Scossa di terremoto nel Gargano, avvertita anche nella BAT

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata nel tardo pomeriggio di giovedì 6 novembre nel territorio del Gargano

Scossa di terremoto nel Gargano, avvertita anche nella BAT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Novembre 2025
BAT // Cronaca //

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata nel tardo pomeriggio di giovedì 6 novembre nel territorio del Gargano, con epicentro a 5 chilometri a nord-est di Mattinata (Foggia). L’evento sismico, rilevato dalla Sala Sismica INGV di Roma, si è verificato alle 18.53 ora italiana (17.53 UTC) a una profondità di 9 chilometri.

Nonostante la bassa intensità, il movimento tellurico è stato avvertito distintamente anche in diversi comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani, in particolare a Barletta, Trani e Bisceglie, dove alcuni cittadini hanno segnalato un leggero tremolio.

Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose, ma la scossa ha comunque destato preoccupazione tra gli abitanti del Gargano e dell’area nord barese, zone già interessate in passato da lievi episodi sismici.

Gli esperti dell’INGV continueranno a monitorare la situazione per verificare l’eventuale presenza di repliche o micro-scosse nelle prossime ore.

Lo riporta buonasera24.it.

1 commenti su "Scossa di terremoto nel Gargano, avvertita anche nella BAT"

  1. Sono leggende, la nostra terra è da d cine di secoli a basso rischio sismico, non e mai successo nulla di grave e non a caso è stata prescelta per costruire il più formidabile e titanico deposito di Gpl (60 milioni di litri)

Lascia un commento

