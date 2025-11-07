Edizione n° 5878

Siponto, mistero e fede sul Lungomare del Sole: "lettera biblica": "Pentitevi, Gesù tornerà presto!"

Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
7 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Una mattina come tante, un raggio di sole, il profumo di mare… e un misterioso biglietto giallo incollato su una panchina del Lungomare del Sole, a Siponto. Niente pubblicità o promozione turistica, ma un messaggio decisamente più “alto”: «Gesù tornerà presto. Pentitevi», si legge, in stampatello deciso e inchiostro nero. Accanto, un altro foglietto fluorescente, forse dello stesso autore, riporta un passo del Vangelo secondo Marco (7,5): «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me.» Firmato (si fa per dire): Isaia, il profeta citato da Gesù.

Prediche da post-it

Non una lettera d’amore, dunque, né un messaggio dimenticato da qualche villeggiante distratto. Sembra piuttosto una sorta di “evangelizzazione fai-da-te”: post-it come moderni rotoli sacri, lasciati a monito o benedizione dei passanti. L’autore resta ignoto — nessuna firma, solo fede e nastro adesivo. Chi lo ha visto racconta di aver provato “stupore e un pizzico di incredulità”. In tempi di social, un messaggio analogico fa ancora scalpore, specie se parla di redenzione e ritorni divini.

Tra fede e ironia

C’è chi ha letto il biglietto come un segno del destino, chi come una trovata surreale da artista concettuale. Qualcuno, più pragmatico, ha commentato: “Meglio questi che i soliti volantini del kebab”. In ogni caso, il mistero rimane: chi è l’autore dei “post-it biblici”? Un predicatore di passaggio, un fedele ispirato o un poeta in crisi mistica? Intanto, i foglietti — gialli come il sole di Siponto — ricordano che la spiritualità, ogni tanto, sa ancora sorprenderci. Anche su una panchina vista mare.

Siponto, Lungomare del Sole – cronaca e curiosità di un mattino qualunque, diventato un piccolo caso di fede (e fantasia).

di Giovanna Tambo

1 commenti su "Siponto, mistero e fede sul Lungomare del Sole: “lettera biblica”: “Pentitevi, Gesù tornerà presto!”"

  1. Be’ potrebbe essere tutto ciò che è stato ipotizzato nell’articolo.
    Personalmente propendo per il bigottismo più mediocre e conformista.
    Però abbiamo una certezza: l’autore (autrice) è anche leggermente illetterato/a.
    D’altronde è una caratteristica che si spesso si trova in questi soggetti.

LASCIA UN COMMENTO