Scambio elettorale politico-mafioso e estorsioni tra Bari e Foggia: 6 arresti. Indagini sulla rete dei clan Parisi

BARI – 7 novembre 2025. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, Giuseppe Montemurro, l’ex assessore alle Attività produttive del Comune di Modugno Antonio Lopez, 40 anni, e Cristian Stragapede, 35, entrambi arrestati nei giorni scorsi con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo pugliese.

Secondo l’impianto accusatorio, Lopez – già esponente di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali in Puglia – avrebbe accettato la promessa di un sostegno elettorale da parte di Stragapede, ritenuto vicino al clan Parisi di Bari, in cambio di denaro e altre utilità. In particolare, gli inquirenti contestano all’ex assessore di aver ottenuto l’impegno di Stragapede a procurare voti per le elezioni comunali di Modugno del 2020 a fronte di 25 euro per ogni preferenza garantita.

Durante l’interrogatorio di garanzia, Lopez – assistito dall’avvocato Cristian Di Giusto – ha preferito non rispondere alle domande del gip, riservandosi tuttavia di chiarire la propria posizione in una fase successiva. Lo stesso atteggiamento è stato adottato da Stragapede, difeso dall’avvocato Nicola Quaranta, che si trova detenuto insieme a Lopez nel carcere di Bari.

Il presunto ruolo di intermediario e i legami con la politica locale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Dda, Lopez avrebbe agito come intermediario politico per conto di Nicola Bonasia, anche lui indagato e poi eletto sindaco di Modugno, al quale avrebbe garantito un canale di collegamento con ambienti in grado di orientare pacchetti di voti. L’accordo illecito – sempre stando alle ipotesi della Procura – si sarebbe esteso anche alla fase del ballottaggio, quando Stragapede avrebbe promesso ulteriori consensi in cambio della prospettiva di un posto di lavoro per sé o per persone a lui vicine.

L’indagine ha preso corpo dopo una serie di intercettazioni e accertamenti sul territorio che avrebbero messo in luce un sistema di relazioni opache tra alcuni esponenti politici locali e soggetti contigui alla criminalità organizzata barese. L’obiettivo, secondo gli inquirenti, era quello di influenzare il voto popolare attraverso la promessa o l’erogazione di somme di denaro e vantaggi personali, in violazione delle regole democratiche.

Gli altri arresti e le accuse accessorie

Nell’ambito dello stesso filone d’inchiesta, condotto dai magistrati della Dda e dai Carabinieri del Comando provinciale di Bari, sono finite in manette altre quattro persone, accusate a vario titolo di estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco e altri reati connessi. Si tratta di Felice Giuliani (59 anni), Vincenzo Costantino (53), Raffaele Strafile (52) e Eugenio Damiano Giuliani (34).

Felice Giuliani, ascoltato per rogatoria alla presenza del proprio legale, l’avvocato Gianluca Ursitti, ha anch’egli scelto di non rispondere alle domande del giudice, avvalendosi della facoltà prevista dal codice di procedura penale.

Un’inchiesta che scuote la politica modugnese e la Puglia

Il caso ha avuto un forte impatto politico a livello locale, riaccendendo i riflettori sul fenomeno del voto di scambio e sui presunti rapporti tra politica e criminalità organizzata nella provincia barese. L’arresto di Lopez – figura nota negli ambienti di centrodestra e fino a poco tempo fa in corsa per un seggio nel Consiglio regionale – ha provocato imbarazzo all’interno di Forza Italia, che al momento non ha rilasciato commenti ufficiali.

Secondo gli investigatori, l’episodio contestato rappresenterebbe un tassello di un quadro più ampio, nel quale dinamiche clientelari e interferenze mafiose si intreccerebbero con le logiche elettorali locali, soprattutto nei piccoli comuni dell’area metropolitana di Bari.

Gli accertamenti della Dda proseguono per definire con precisione il ruolo di ciascun indagato e verificare l’esistenza di ulteriori episodi di scambio elettorale illecito in occasione di consultazioni amministrative e regionali.

Le prossime mosse giudiziarie

Nei prossimi giorni, la difesa di Lopez e degli altri arrestati valuterà se presentare istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare, mentre la Procura potrebbe chiedere l’estensione delle indagini a nuovi soggetti. Gli inquirenti intendono chiarire se le promesse di denaro e di lavoro siano state effettivamente mantenute e se i canali di mediazione con i clan abbiano avuto un impatto concreto sui risultati elettorali del 2020.

Lopez, nel frattempo, ha fatto sapere tramite il proprio legale di essere pronto a “chiarire la propria posizione” e a fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti contestati.

