Amici per caso, La nuova fiamma di Vittorio Tricarico

“Amici per caso”

Secondo Episodio: “Ia seduta”

La nuova fiamma di Vittorio Tricarico.



Continuano le risate con la sit comedy “Amici per caso” prodotta da Stato Quotidiano scritta e direttra da Vincenzo Moccia.

Intrighi, passione ed equivoci vi faranno morire dal ridere. In questo secondo episodio intitolato “la seduta” la nostra dottoressa Pamela questa volta la combinerà grossa. Guest star dell’ episodio è: Vittorio Tricarico.

Ricordiamo tutti gli attori coinvolti nel progetto: Miriana Di Tullo, Emilia Di Padova, Tonino Bitondi, Pasquina Gelsomino, Luca Della Torre, Daniele Marasco, Pia Andrea Impagliatelli e Vincenzo Moccia.

Le riprese ed il montaggio sono a cura di Luisa Totaro con la supervisione del regista Vincenzo Totaro. Non resta che augurarvi buona visione.