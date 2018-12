Furti e rapine a bancomat in Francia: arresti in Puglia

Di:

Bari. La Polizia di Stato, Divisione Anticrimine della Questura di Bari – Ufficio Misure di Prevenzione Patrimoniali – e i militari del G.I.C.O. della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito, a conclusione di laboriosi e complessi accertamenti svolti di iniziativa, un provvedimento di sequestro anticipato di beni mobili ed immobili, nonché disponibilità finanziarie, nei confronti di 5 persone con a carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di armi ed altro, destanti particolare allarme sociale, appartenenti ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati ai danni di istituti di credito ubicati in diverse località italiane ed estere, in particolar modo francesi.

Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Bari Sezione III, in funzione di Tribunale della Prevenzione del Tribunale di Bari presieduta dalla dott.ssa Giulia Romanazzi, in accoglimento della proposta avanzata dal sig. Questore di Bari, dr. Carmine Esposito, segue ad indagini condotte dalla Polizia Francese ed all’arresto degli appartenenti al gruppo criminoso eseguito nel 2017 da personale della Squadra Mobile della Questura di Bari, sulla base del mandato di arresto europeo – MAE – emesso dal Tribunale francese di Lille per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine a sportelli bancomat, commessi in Francia tra il 2014 ed il 2015.

Gli appartenenti al gruppo criminoso si identificano in:

– Vincenzo COZZELLA, nato a Bitonto, di anni 63;

– Ciro Enzo GREGORIO, nato a Bari, di anni 36;

– Luigi LEONE, nato a modugno, di anni 26;

– Roberto PISCOPO, nato a Bari, di anni 41, sorvegliato speciale della P.S.;

– Giuseppe TARANTINO, nato a Terlizzi, di anni 39, sorvegliato speciale della P.S.

In esecuzione del citato provvedimento, il personale dell’ufficio Misure di prevenzione Patrimoniali della Questura di Bari, unitamente a quello della Guardia di Finanza, ha sequestrato vari beni mobili ed immobili, una quota societaria ed un intero compendio aziendale di una società di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli sita in Bitonto, due imprese individuali con attività di ristorazione-bar site in Bitonto, numerosi conti correnti bancari e postali, risultati a seguito delle indagini svolte, nella piena disponibilità, diretta ed indiretta, anche per interposta persona, ai predetti, ovvero di proprietà, oltre che di questi ultimi, dei loro familiari conviventi e di terzi soggetti prestanome.

I beni sequestrati ammontano, complessivamente, al valore di circa 60.000.000 di euro e comprendono:

– 1 appartamento per civile abitazione sito a Palo del Colle;

– 2 ville per civile abitazione site a Bari-Palese;

– 6 terreni agricoli siti in Bitonto e Bari-Palese;

– 2 bar-ristorazione siti in Bitonto;

– quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata sita in Bitonto, nonché intero compendio aziendale costituito da beni conferiti in comodato d’uso;

– 2 autovetture;

– Numerosi buoni fruttiferi bancari e postali;

– numerosi conti correnti bancari e postali.

Redazione StatoQuotidiano.it