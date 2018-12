Manfredonia, interrogazioni e interpellanze: torna il Consiglio comunale

Di:

Il presidente del Consiglio comunale di Manfredonia, Francesco Tomaiuolo, ai sensi degli articoli 14 e 21 dello Statuto comunale e dell’art. 27 del vigente Regolamento, rende noto che il Consiglio comunale è convocato per martedì 11 dicembre 2018, alle ore 17.30 per la trattazione delle interrogazioni e interpellanze.

Il Consiglio comunale sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Manfredonia TV.

