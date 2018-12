Nuova tassa sulle auto dal 2019

Di:

Quanti speravano che il nuovo governo intervenisse sul bollo auto, eliminando o quantomeno riducendo una delle più odiate imposte del nostro sistema tributario, resteranno di stucco nell’apprendere che, invece, la tassazione ora raddoppia.

Non solo il bollo, ma anche un nuovo balzello da 150 euro a un massimo di tremila euro, che andrà a colpire circa un milione di auto. La misura, appena inserita nella legge di bilancio in via di definitiva approvazione, servirà a coprire i bonus sulle auto elettriche. Non c’è da stare allegri: la nuova tassa sull’auto resterà in piedi fino al 2021. Insomma, per tre anni – salvo ovviamente rinnovi – avremo un doppio bollo auto. Vediamo meglio come funziona la misura fiscale.

