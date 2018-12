Pizzeria Santa Maria delle Grazie “La pizza è un arte verso la lievitazione del successo”

Di:

La pizza è un arte verso la lievitazione del successo (Fabrizio Casucci)

Acqua, farina, pomodoro: questo è il segreto della pizza. Puoi mangiarla, in piedi a tavola, fuori o a casa, la pizza è il cibo italiano di maggior successo nel mondo. Fiori di zucca, alici, fiordilatte, la gustosa, un classico della tradizione.

Patate miscelate con formaggi o salumi. Bianca con burrata o stracciatella e prosciutto crudo, il contrasto che fa la differenza.

Marinara con semplici ingredienti per stupirvi. Provola affumicata e speck. Salsiccia fresca e broccoletti o friarielli una delizia assoluta Taleggio e funghi porcini. Diavola la caratteristica sta nella piccantezza, del peperoncino abbinato a salumi dal sapore deciso. Pizza al pesto e pomodorini. Il pesto unito ai pomodorini amplifica la dolcezza.

Ogni domenica, per tutte le feste natalizie, dalla Pizzeria Santa Maria delle Grazie pettole calde, farrate e scagliozzi.

La pizza non è un primo.,

La pizza non è un secondo.

La pizza non è un alimento.

La pizza è l’essenza della felicità.

(masse78, Twitter)

Pizzeria Santa Maria di Palumbo Orazio

Piazza Santa Maria, 4 a Manfredonia

per prenotazioni : 0884 – 661270 – 327 6779525

(MESSAGGIO PROMOZIONALE)

FOTOGALLERY