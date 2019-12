Semplice Padre Franco Moscone “Lunga Vita al Natale”

Ci siamo recati dal Vescovo per parlare della bellezza di Manfredonia e del Natale e ci ha anche parlato dei grandi valori dei nostri giovani. In particolare di ha mostrato una lettera ricevuta dai fedeli di Vieste e scritta da un giovane ventenne. Era commosso leggendo il contenuto

“Buonasera Eccellenza ,

Con grande gioia vi accogliamo nella nostra comunità parrocchiale in questo giorno di festa e di grazia. E con lei, Padre e Pastore della nostra chiesa diocesana , vogliamo condividere il dono dell’Eucarestia per incontrarci con Cristo che continua a spezzare per noi il pane della parola e della vita.

In questa liturgia siamo chiamati a confermare il dono della fede battesimale con il sacramento della cresima, che sarà conferitoci da lei, attraverso le imposizioni delle mani, la preghiera e l’unzione crismale.

In questi mesi, grazie alla guida di Don Maurizio e delle educatrici, abbiamo affrontato un cammino di catechesi approfondendo il dono della fede e preparando i nostri cuori a ricevere oggi i doni dello Spirito Santo che ci renderanno coraggiosi nel testimoniare la bellezza di essere discepoli del Signore. Abbiamo, inoltre, condiviso momenti di preghiera, riflessione e confronto.

Tutto questo ha rafforzato nei nostri cuori la bellezza dell’ essere figli di Dio e, come dice Papa Francesco, siamo chiamati ad essere pietre vive della Chiesa in uscita, capaci di accogliere, accompagnare e guarire. Eccellenza, noi le chiediamo aiuto, affinchè le menti e i cuori di tutti noi, possano sempre essere indirizzati verso l’amore reciproco.

Vi chiediamo aiuto perchè, in questo mondo di smarrimento, noi possiamo essere portatori di speranza.

Chiediamo aiuto a lei e a tutta la comunità diocesiana , affinchè il nostro fututo non sia più bagnato di sangue. In molti denunciano lla mentalità mafiosa ma in pochi hanno il coraggio di agire nel combatterla.

Noi ragazzi crediamo in un futuro migliore, e ciò non sia un’ utopia. Come disse Don Pino Puglisi: ” se ognuno di noi fà qualcosa, insieme possiamo fare molto”.

Chiediamo aiuto a lei affinché possiamo seguire come modello di vita Gesù per poter essere sentinelle del mattino e non abitanti della notte.

Noi la ringraziamo Eccellenza, accoglieremo e cercheremo di fare tesoro delle vostre parole, sicuri che illumineranno il nostro cammino e ci aiuteranno a rafforzare il nostro rapporto con il Signore, speranza e salvezza della nostra vita .

Vieste 05/XII/2019″