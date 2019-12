Accorciare le distanze sensoriali, Girasole mette in campo progetto per i più piccoli

, bambini e ragazzi a ridurre, gestire ed estinguere i Comportamenti Problema attraverso dispositivi altamente tecnologici e innovativi come il Sistema L.I.M.B. Sono i principali obiettivi del progetto “Accorciamo la di-Stanza Sensoriale”, finanziato dalla Fondazione Megamark a seguito del Bando Orizzonti Solidali 2019 e vinto dall’associazione “Il Girasole” di Foggia, che presso la propria sede ha allestito una “Stanza Multisensoriale” capace di migliorare l’umore, la tranquillità, il comportamento; ridurre le ansie e le paure; ridurre le stereotipie e favorire un attaccamento-apertura verso l’ambiente.

Il progetto verrà presentato a Foggia, presso la sede de “Il Girasole” in via M.Bisceglia, 19, con un conferenza stampa in programma mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 11. Interverranno: Daniela Balducci della Fondazione Megamark, Cristina Bubici dell’associazione “Il Girasole”, il direttore sanitario della Asl Foggia Antonio Nigri, l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Foggia Claudia Lioia, Luigi Iovino per “Garage 94”, Tiziana De Nisi per l’associazione “Le ragioni del cuore”.

Destinatari del progetto “Accorciamo la di-Stanza Sensoriale” sono 30 bambini dai 3 ai 10 anni di cui 15 con Disturbo dello Spettro Autistico e 15 normodotati per favorire l’inclusione, la socializzazione, l’educazione alla diversità e uno scambio costruttivo tra bimbi neurotipici e bimbi speciali. Diversi sono i laboratori previsti, e alla fine del progetto sarà stilato un documento con gli esiti e i risultati della sperimentazione e un evento finale. I dettagli verranno resi noti durante la conferenza stampa.