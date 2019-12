Ancora bloccati i lavori di scavo ad Herdonia, contenzioso in atto

“Da 18 forse 19 anni le ricerche nel sito di Herdonia sono state sospese a seguito di una serie di vicende amministrative e contenziosi, legittimi, ma che hanno rallentato di molto i lavori. Tali contenziosi non sono ancora terminati. Speriamo si concludano a breve”.

È quanto ha dichiarato Italo M. Muntoni, a rappresentare la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le province di Foggia e BAT, ieri nel corso del convegno “Herdonia, Nuovi studi, ricerche e attività” tenutosi presso il museo archeologico di Ordona.

Evento nato come momento di divulgazione scientifica con la presentazione di un libro, “Ordona XII. Un casale nel Tavoliere Medievale”, realizzato dall’archeologo e professore associato dell’Università di Foggia, Pasquale Favia, il convegno si è “poi arricchito di altre parti” come ha raccontato Italo Muntoni.

Una riguardante le ricerche geomagnetiche compiute dall’università di Foggia nella parte romana di Herdonia, i cui esiti sono stati presentati dal ricercatore Giuliano De Felice; un’altra relativa al lavoro di conservazione dei beni archeologici realizzato dagli studenti dell’Istituto di Istruzione superiore ‘A. Olivetti’ di Orta Nova. Lavoro, quest’ultimo, autorizzato dalla sovrintendenza ABAP, appunto, e svolto con il contributo scientifico del personale tecnico della società Archeologica s.r.l. di Foggia, in particolare di Carla Russo, per la parte relativa al restauro, e di Fratta Andrea che ha guidato la digitalizzazione dei reperti stessi per la realizzazione di modelli 3D.

fotogallery daniela iannuzzi

Un lavoro che, come spiega Michele Napolitano, docente di Storia dell’Arte dell’Olivetti, “rientra nel progetto scolastico ‘Nuove risorse educative’ realizzato all’interno del PON ‘Nel cuore della Daunia Antica’ con un primo momento di restauro dei reperti archeologici di Herdonia ed un secondo momento di musealizzazione degli stessi. I colori scelti nella musealizzazione sono stati quelli che rappresentano anche l’Istituto Olivetti”.

La dirigenza scolastica di tale istituto, ha poi affermato, nella parte introduttiva dell’evento, la prof.ssa Roccotelli a rappresentare l’Olivetti “è fortemente orientata alla progettualità PON ed ha realizzato attività dall’alto valore formativo. Per di più, il museo di Ordona ci vedrà partner anche in altri progetti”.

Due altre società archeologiche sono risultate coinvolte nei lavori esposti presso il museo di Ordona, la Nostoi S.r.l. – archeologia con sede a Potenza e la Dauniaarché di Foggia.

Il convegno va ad inserirsi, inoltre, tra le attività di collaborazione con la sovrintendenza ABAP, l’università di Foggia e l’istituto Olivetti, che il comune di Ordona sta realizzando “nell’ottica della valorizzazione del sito e del museo”, come nelle parole della sindaca Serafina Stella che ha poi evidenziato: “Siamo destinatari di importanti finanziamenti: in relazione al CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo di Capitanata), un milione per il parco archeologico e oltre 400 mila euro per l’annesso parcheggio; un finanziamento che riguarda l’innovazione tecnologica del nostro museo. Abbiamo, inoltre, realizzato altri lavori di ristrutturazione per il nostro museo, come quelli per il tetto. Ad aprile avremo anche la climatizzazione per il museo”.

Questo, però, a dire di Italo Muntoni non basterebbe: “Avremmo bisogno di un altro museo, più esteso, per contenere tutti gli esiti e i reperti dei lavori nel sito di Herdonia”.

Coinvolgente la breve relazione sugli esiti delle indagini geomagnetiche realizzate dall’equipe di ricercatori, archeologi, professori dell’Università di Foggia composta, tra gli altri, da Pasquale Favia, Giuliano De Felice, Roberta Giuliani, Danilo Leone, Maria Turchiano. “Bello tornare ad Ordona dopo aver trascorso un periodo di ricerche qui molti anni fa” l’esordio del ricercatore De Felice che poi ha raccontato: “Abbiamo condotto una serie di indagini magnetiche fatte in una settimana di ottobre 2019 in un sito, quello di Herdonia, in precedenza già indagato nell’arco di 40 anni, su una superficie di 4 ettari, parte dei 25 ettari che erano la superficie originaria e complessiva della città di Herdonia.”

Tale attività, volta alla difficile operazione di misurazione delle anomalie magnetiche del terreno, “è servita” ha concluso De Felice “a porre le basi per molti altri anni di indagine aprendo nuove prospettive sulla città di Herdonia”.

Volpe “Cominciammo a scavare in questo sito nel 1993”

Rimangono, quindi, deste, sul sito di Herdonia, l’attenzione e l’attività di studio da parte del mondo della ricerca, come nelle parole di Giuliano Volpe, professore ordinario del dipartimento di Studi Umanistici di Unifg, a introdurre il libro Ordona XII: “Avere la possibilità di presentare l’ultimo prodotto del nostro lavoro è un modo per tenere vivo quel legame con i lavori ad Herdonia. Cominciammo a scavare in questo sito nel 1993, con un cantiere universitario nel quale si sono formati, tra il 1993 ed il 2000, quelli che oggi sono professori, ricercatori, funzionari del Polo, funzionari di Archeologica srl. Abbiamo cercato di tenere vivo lo studio continuando la collana di libri sugli scavi”.

‘Ordona XII. Un casale nel Tavoliere Medievale’, in particolare, si occupa del sito nella fase medievale. “Herdonia rappresenta un modello importante per gli studi di scavi nel medioevo” ha spiegato a tal proposito l’autore Pasquale Favia “Se c’è un luogo resiliente da un punto di vista archeologico, si tratta del sito di Ordona: vive un periodo di crisi già in fase romana, ma poi rinasce continuamente”.

Il testo guarda anche a tutta la Capitanata e alle diverse realtà archeologiche presenti in essa.

E rappresenta, si potrebbe dire, il riassunto di anni di lavoro condotto da Pasquale Favia e altri ricercatori. Ricchissimo di informazioni, dati, ipotesi, il testo va, dunque, visto come una grande sintesi storica e archeologica che si intreccia con la storia personale degli stessi ricercatori.

“Io mi auguro si possa ritornare a scavare ad Herdonia” la chiosa di Volpe “come merita un tale parco archeologico, con un’equipe internazionale. Noi viviamo l’archeologia come servizio alle persone e come qualcosa che crei sviluppo di qualità. Importante, dunque, il rapporto con la sovrintendenza, con l’amministrazione locale e, ancor di più, con i cittadini del posto”.

Daniela Iannuzzi