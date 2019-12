Arriva il Genoa. Liverani “Abbiamo i giocatori per fare una buona gara”

Infortuni e squalifiche fanno parte di quello che è il corso di una stagione. A volte può accadere che le assenze si accaniscano su uno stesso reparto e vai in emergenza. A prescindere da tutto abbiamo i giocatori per disputare una buona gara, non abbiamo ne l’abitudine ne la voglia di pensare a chi manca.

La sconfitta di Ferrara ci ha fatto capire che non abbiamo alcuna possibilità di abbassare l’attenzione e la concentrazione. Farias e Falco non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe, dovrò decidere sul loro utilizzo, oltre a due/tre ballottaggi. Il Genoa è una squadra che con il suo allenatore ha una identità precisa, costruisce gioco, con giocatori di tecnica e personalità. È uno scontro diretto, ma secondo me, la classifica non rispecchia il reale valore del nostro prossimo avversario.”

fonte lecce calcio (sito ufficiale)