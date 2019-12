Soldo “Foggia: città pulita dai bambini!”

I marciapiedi che conducono alla scuola sono sommersi dalle foglie autunnali, che durante le giornate di pioggia diventano lastre scivolose pericolose per i passanti e per tutte le persone che accompagnano i bambini a scuola. Tale stato comporta un indice di pericolosità per i cittadini , che già in alcune occassioni sono stati soggetti a pericolose cadute e nonostante le segnalazioni fatte a chi ha questo compito ad oggi non sono stati ripuliti.

I bambini spontaneamente hanno deciso di dedicare alcune ore di lezione alle attività di pulizia dei merciapiedi per assicurare maggiore sicurezza ai propri genitori. A supporto dei bambini interverrà anche il Circolo “Gaia” di Legambiente che fornirà le attrezzature per poter svolgere il compito in sicurezza.. Tale operato renderà le future generazioni consapevoli di essere i futuri cittadini del domani, responsabili della proprio territorio con il senso civico necessario per una convivenza basata sul rispetto del bene comune.