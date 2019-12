Foggia, sorpreso con 1 kg di hashish: arrestato 48enne

. Lo scorso 3 dicembre, Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia – “Gruppo Falchi”, nell’ambito di un più ampio servizio volto al contrasto dei reati inerenti la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto A. V., pregiudicato con precedenti specifici, foggiano classe 1971, per detenzione ai fini di spaccio di 1 kg circa di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Più in particolare il V. veniva notato a bordo di un pullman in transito. Gli investigatori della Squadra Mobile, insospettiti dalla presenza del predetto a bordo, decidevano di intervenire in costanza della sosta del pullman alla prima fermata disponibile.

La perquisizione personale permetteva di rinvenire a bordo del veicolo, nella disponibilità del V., uno zainetto contenente una busta con all’interno 10 “pani”, da 100 gr ciascuna circa, di sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale di 1 kg. La successiva perquisizione di una abitazione nella disponibilità del foggiano permetteva di rinvenire ulteriori 40 gr., suddivisi in due “tocchi” da 20 gr ciascuno, nonché bilancini di precisione.

Attesa la flagranza di reato e gli elementi a carico del V., lo stesso veniva dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.