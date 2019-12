Foggia. Splendido “Campagne in lotta irresponsabili”

“È singolare che i migranti di Campagne in Lotta abbiano individuato come loro nemico simbolico per protestare per i propri diritti proprio un luogo di lavoro, dove tanti ragazzi e ragazze italiani e stranieri cercano di trovare la propria emancipazione economica in una terra affamata di disoccupazione e sfruttamento dal globalismo internazionale. Lo stesso globalismo che impone la tratta dei corpi e che riduce in schiavitù i lavoratori migranti nei ghetti, che la Lega vuole smantellare”.

È il commento dell’avvocato Joseph Splendido, dirigente regionale della Lega e responsabile del tesseramento del partito.

“Aizzati da un manipolo di sindacalisti pieni di odio e rancore sociale, i migranti si sono fatti arnesi ieri al centro commerciale GrandApulia di una strumentalizzazione politica ideologica antisalviniana fuori dalla storia- aggiunge il legale salviniano- Il decreto Salvini ovunque sta dando i suoi frutti, lo scacco alla mafia nigeriana nel Cara di Bari nasce anche dall’inasprimento della concessione dei permessi di soggiorno umanitario, ora concesso solo per “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. Dentro il sistema di accoglienza, rivendicato dalla sinistra e dalla agitprop Padoan, si sono annidate per anni le cellule del malaffare, della prostituzione, delle estorsioni, del caporalato, che si sono aggiunte in maniera indiscriminata alla criminalità organizzata locale, come manovalanza e non solo. Quasi il 90% di chi arriva in Italia non ha i requisiti per restare e le nostre case di detenzione traboccano di stranieri, che delinquono”.

Prosegue e conclude l’avvocato Splendido: “Documenti, casa e diritti, chiedono i migranti in lotta. Richieste ed esigenze che possono essere accolte solo nel rispetto della legalità e non attaccando le nostre forze dell’ordine e sabotando il lavoro degli italiani.

L’episodio di ieri è molto grave perché i capi di Campagne in Lotta non si accorgono che aizzando delle persone sfruttate dal sistema di accoglienza che la sinistra ha foraggiato, li mettono contro le forze dell’ordine e lo Stato, accrescendo la loro marginalità, se è vero, come è vero, che ieri è stato ferito un poliziotto dalla loro furia e dalle loro pietrate in zona Asi”.