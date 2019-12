Gli 82 anni di don Tonino: “Foggia, osa più solidarietà”

L’ottantaduesimo compleanno di don Tonino Intiso che ricorre oggi, ha per me un sapore speciale, in quanto scandisce anche il cinquantesimo anniversario della nostra amicizia. Sono stati anni densi, di cui sono stato a volte partecipe, altre testimone, che don Tonino ha speso per fare il bene del prossimo, per cercare di alleviarne le sofferenze, restando sempre dalla stessa parte: quella degli ultimi.

Parla il suo curriculum di “prete di frontiera“: è stato il primo a Foggia ad occuparsi di accoglienza degli immigrati, già all’epoca (1991) della prima ondata degli arrivi albanesi in Italia; ha fondato e diretto l’Opera Nomadi per offrire assistenza alla popolazione rom; è stato per diversi anni direttore della Caritas Diocesana; è stato dalla parte degli “ultimi ultimi” come i pazzi e i lebbrosi, come assistente spirituale della Casa della Divina Provvidenza (l’ex manicomio) e vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale Raul Follereau, dopo essere stato promotore di una delle più grandi iniziative di solidarietà che la città di Foggia abbia mai vissuto: la raccolta fondi che nel 1984, in occasione della Giornata Internazionale dei Malati di Lebbra, portò Foggia a trovare risorse sufficienti per la costruzione di un ospedale a Nalgonda, in India.

Non è stata la sola grandiosa iniziativa di solidarietà che lo ha visto coinvolto: don Tonino è stato anche il coordinatore organizzativo del comitato per la raccolta fondi per la realizzazione della radioterapia dei tumori agli Ospedali Riuniti di Foggia, che dotò il nosocomio foggiano delle apparecchiature necessarie per la terapia oncologica.

Anche la sua attività pastorale si è svolta sempre nella periferia: prima al San Salvatore, quindi a San Filippo Neri, nella zona 167 di Rione Biccari, quando la Chiesa non era ancora stata costruita e celebrava la Messa per strada o in un garage.

Don Tonino è stato sempre molto attento anche alla sfera della promozione culturale: a San Salvatore ha fondato, assieme ad un’altra grande figura come Ersilia Crisci, un progetto educativo importante, tanto più perché si svolgeva in periferia: la scuola del bambino “La Casetta” e la Scuola Elementare “Shalom”.

Don Tonino è un autentico campione della carità e della fede, promotore di una solidarietà che non è soltanto operare per il prossimo, per la comunità, ma diventa fattore propulsivo della qualità della vita della stessa comunità.

Raccogliendo fondi per costruire l’ospedale a Nalgonda o per dotare gli Ospedali Riuniti della radioterapia Foggia non è stata soltanto buona: si è migliorata.

Ecco perché “osare più solidarietà” è un imperativo non solo morale, ma anche civile e sociale, e perfino politico.

Voglio ricordare e festeggiare gli 82 anni di don Tonino con la pubblicazione della relazione che pronunciò, quale direttore della Caritas, il 20 maggio del 1993 nell’Auditorium della Biblioteca Provinciale: “Foggia può osare più solidarietà“. Nonostante i quasi trent’anni trascorsi, da allora oggi, la relazione di don Tonino Intiso stupisce per la sua attualità, e per la ricchezza propositiva.

Osare più solidarietà è anche il titolo di un voluminoso dossier pubblicato on line qualche anno fa, che compendia e racconta con una ricca dotazione documentale le diverse iniziative di solidarietà promosse e realizzate dal’82enne sacerdote foggiano. Potete scaricarlo ai link qui sotto. Di seguito la trascrizione digitale della relazione svolta in Biblioteca.

Geppe Inserra

fonte letteremeridiane