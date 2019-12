Gli Avengers in Oncoematologia e Pediatria dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza.

Stamattina Spiderman, Iron Man, Thor, Capitan America, Ant Man, Wolverine – assieme a molti altri personaggi della Disney e dei fumetti – hanno fatto una gran bella sorpresa ai piccoli e alle famiglie ricoverate in Oncoematologia ed in Pediatria Generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza.

Gli appassionati di cosplay sono arrivati alle 9.30, in 15 e da tutta la Puglia, alcuni persino da Taranto, e si sono intrattenuti con i ragazzi per scattare foto, firmare autografi e consegnare tanti attestati da “supereroe”. Perché i veri supereroi sono loro, i piccoli ricoverati e le loro famiglie, che combattono tenacemente con la malattia tutti i giorni, sostenuti da tutto il personale del reparto. È stata una bella mattina di festa che ricorderanno per molto tempo.

Un grazie affettuoso e riconoscente al gruppo pugliese del M.A.T.I, Marvel Avengers – Team Italia , guidati da Marco Castellano.

