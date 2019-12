“Manovre di disostruzione fondamentali quando si è genitori”

“Da padre so quanto sia fondamentale conoscere le manovre di disostruzione, solo tre settimane fa mia moglie l’ha praticata a nostra figlia per una caramella ingerita. È per questo che tali tecniche vanno diffuse il più possibile” Cosìpresidente dell’associazione Qualità della Vita.

Un’ottima preparazione su come agire è indispensabile per evitare la morte o conseguenziali danni anossici. In Italia, ogni anno, circa 450 bambini vengono colpiti da ostruzione delle vie aeree, 30 dei quali va incontro a morte per complicanze o perché non sono state eseguite le giuste manovre di disostruzione.

È stata interessante e molto partecipata la serata organizzata dalla ASSOCIAZIONE QUALITÀ della VITA in collaborazione con il KIWANIS CLUB FEDERICO II di Foggia, nel corso della quale vi è stata una eccellente dimostrazione sulle manovre di disostruzione, tenuta dagli istruttori certificati IRC del centro di formazione di Capitanata.

Il dottor Del Vecchio ha mostrato a tutti, mamme, papà e tantissimi nonni presenti, come salvare la vita ad un bambino o una bambina che abbia ingerito qualcosa incautamente con delle precise e specifiche manovre salva vita. È stata data la possibilità alle tante persone intervenute in sala di provare praticamente le manovre sui manichini. La manovra è essenziale perché fa guadagnare tempo utile e prezioso prima dell’arrivo del 118.

Anch’io con molta emozione- perché ho ripercorsi gli istanti familiari vissuti con nostra figlia tre settimane fa- ho effettuato la tecnica sul manichino insieme agli studenti universitari e i moltissimi nonni, il vero baluardo delle nostre famiglie.