“Ora é ufficiale: avremo l’elisoccorso attivo di notte per tutto l’anno. È una conquista importantissima, u. Una delle nostre richieste più importanti è stata finalmente accolta”. Lo ha scritto il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti sulla sua pagina Facebook.

“Il servizio di eliambulanza notturno per Vieste e per tutta la provincia sarà attivo tutto l’anno e non solo nel periodo estivo. La tempestività nel trasporto in ospedale rappresenta l’unica soluzione per salvare vite umane. Un grande ringraziamento va al Presidente Michele Emiliano e a Raffaele Piemontese per aver mantenuto la promessa fatta. Un grande ringraziamento va anche al direttore generale dell’Asl Vito Piazzolla“.