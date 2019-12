Oggi le Sardine si riuniscono a Foggia e Bari: “Non siamo schierati”

Dopo, oggi tocca a

“Le sardine scendono in piazza anche a Foggia. Lo faranno sabato 7 dicembre. (Ore 18,30). Luogo fissato, l’isola pedonale. Vietate bandiere e simboli. Chi vorrà partecipare si dovrà munirsi di sardina. La manifestazione si svolgerà sulle note di ‘Bella Ciao'”, scrive uno dei sostenitori nel gruppo.

Si svolgerà oggi sabato 7 dicembre, a partire dalle ore 14.00 in piazza della Libertà a Bari, e per tutto il pomeriggio, un sit-in a cura del Movimento “Le Sardine” di Bari, manifestazione politica a carattere pacifico.

Anche gli organizzatori baresi sono quattro, tutti under 30: Camilla Checchia, Francesca Blasi, Chiara Vitale e Davide Bonadies. Le tre ragazze sono studentesse universitarie, mentre quest’ultimo è impiegato. Le adesioni, al momento, sarebbero oltre tremila, mentre almeno tre volte tanto è il numero delle adesioni dimostrate sul gruppo Facebook dove è stato lanciato il flash mob.

Non è previsto l’intervento di esponenti politici, giornalisti o intellettuali della città. “Noi vogliamo che la piazza esprima un dissenso collettivo contro le misure prese da tutta l’attuale classe dirigente” dichiarano gli organizzatori. In Puglia si è già da mesi in campagna elettorale in vista delle elezioni del 2020. “Se i partiti e i politici pugliesi stanno pensando di drenare voti dal movimento, sbagliano: noi siamo schierati, ma con le nostre idee. Sappiamo cosa vogliamo dalla politica” sostengono.