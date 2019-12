Sardine di Foggia nell’isola pedonale cantano ‘Bella Ciao’

Si sono incontrati all’isola pedonale, hanno usato alcuni megafoni e qualche microfono salendo sulle panchine ai bordi della strada. “Non abbiamo la cassa, questo l’unico vero problema organizzativo” diceche ha lanciato il movimento a Foggia. Ci sono problemi di audio anche per, altro aggregatore di Sardine, quando si rivolge alla folla da questa pedana di fortuna. Un giovane racconta di essere appena tornato da Bologna e condanna il fatto che “troppi giovani vanno via, si deve far qualcosa per il sud”. La piazza è goliardica, si diverte mentre balla al ritmo di “Chi non salta è fascista”, “Foggia non si Lega”e si raccoglie con tono più solenne quando intona Bella Ciao.

Sono 500 sardine, qualcuno azzarda mille, si dicono apartitiche e sanno che Foggia è una città difficile da raccogliere in una manifestazione. Michele Zingrillo, poco più che ventenne, mostra un cartello “W le nocciole M. Erdogan”: “In questo momento – dice- le sardine sono un movimento di opposizione pacifica al populismo e ai metodi repressivi di Salvini e di una parte del M5s contro le minoranze, i migranti, il sud”.

Emma non vuol dirci il cognome, non vuol farsi fotografare: “Sono qui stasera per difendere la liberà di espressione, quella di sentirsi diversi senza sentirsi oppressi. Sono per l’antiviolenza, sono antileghista. Qui ci sono anche alcuni miei amici di destra e alcuni ragazzi del Friday for Future. Siamo qui perché dovrebbero ridarci una politica seria”.

Si notano alcuni visi molto noti in città fra la folla. Sono di sinistra come Lino Del Carmine, come l’ex senatore Orazio Montinaro, come Katia Ricci. Ma oltre a loro, che di proteste in piazza ne hanno viste e vissute tante, si vedono molti giovani. Il segretario cittadino del Pd Davide Emanuele e il vicesegretario provinciale Tommaso Pasqua restano un po’ fuori dal gruppo che riempie la strada. “Questa è una bella piazza- dice Emanuele, – antifascista e antileghista, reclama una politica non urlata come quella di Salvini o fatta solo di slogan”. Nel passeggio dei giorni di festa, con i mercatini di Natale a due passi, i negozi e la gente indaffarata, un passante pensa che ci sia “uno sciopero in atto”. Di sabato sera, all’isola pedonale, è alquanto improbabile.

Davide Emanuele (sin) e Tommaso Pasqua Michele Del Carmine Giovani manifestanti

L’ultima volta che si è sentita ‘Bella ciao’ in piazza a Foggia risale all’arrivo del leader del Carroccio durante la campagna per le europee. Gruppi sparuti che stasera sono ritornati, in numero decisamente più significativo e omogeneo: “Siamo sardine, siamo parte di un grande mare”, sorride uno degli intervenuti all’evento. La serata si è svolta in un clima sereno e simpatico.