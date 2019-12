“Siamo tutti terroni!” Le Sardine a Foggia

Si sta svolgendo in queste ore il primo flash mob a Foggia delle Sardine (in contemporanea con Bari). Una manifestazione che si annunciava, a detta degli stessi organizzatori, del tutto apolitica ma dove si stanno sentendo continui slogan anti Salvini e anti Lega in genere. Diversi messaggi (sui cartelli di carta a forma sardine) pro migranti, soprattutto in riferimento al recente incendio al Gran Ghetto di Rignano Garganico, passando per “Bella Ciao” e “orgoglio terronico” contro il “razzismo dilagante”. Presente anche un soprano nel centro pedonale di Foggia.

(Fotogallery Enzo Maizzi)