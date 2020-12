Aiuti alle famiglie: il Comune di San Severo stanzia 638.749,82 euro

San Severo, 07 dicembre 2020. Nella seduta dello scorso 4 dicembre la Giunta Comunale ha deliberato lo stanziamento di euro 638.749,82 rinvenienti da risorse di bilancio comunale e quelle stanziate dal Governo con D.l. n° 154 del 23 novembre 2020.

Il Sindaco Francesco Miglio, e l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti, dichiarano che: “Era noto già dal 23 novembre che il Governo stesse stanziando le risorse da trasferire ai Comuni al fine di garantire gli aiuti alimentari da distribuire alle famiglie che si trovano in stato di necessità o che hanno subito gli effetti della crisi economica derivante dalla pandemia. A tal fine, l’Amministrazione ha lavorato senza sosta per garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle ripartite dal Governo, tanto che lo scorso 25.11.2020 il Consiglio Comunale ha deliberato lo stanziamento di euro 143.973,16 da aggiungere alle somme rinvenienti dal d.l. n° 154 del 23 novembre 2020 da destinare alle famiglie per aiuti alimentari.

In data 02.12.2020 il Governo ha ripartito le risorse tra i Comuni assegnando al Comune di San Severo la somma di euro 494.776,66, consentendogli di arrivare alle somma complessiva euro 638.749,82 solo per gli aiuti alimentari alle famiglie. L’Amministrazione Comunale, sta continuando a lavorare alacremente per fare in modo che la prossima settimana gli Uffici dei Servizi Sociali pubblichino il bando per accedere agli aiuti e divulgare la relativa domanda”.