Aria di festa a Carpino, acceso l’albero di Natale in piazza

Gargano, 7 dicembre 2020. Ha ufficialmente aperto le celebrazioni per le festività natalizie, l’accensione dell’albero in Piazza del Popolo a Carpino, nella serata del 7 dicembre 2020. All’evento erano presenti il Sindaco Rocco Di Brina, la Vicesindaca e Ass.re al Turismo Caterina Foresta e il Vice Presidente della Pro Loco di Carpino Michele Russi.

“La luce è la prima cosa che mi viene in mente se penso al #Natale – ha scritto Michele Russi sulla pagina ufficiale della Pro Loco di Carpino – Sarà perché l’emozione di vedere l’albero in Piazza acceso durante il periodo delle feste è indescrivibile. Cambia, muta, si trasforma, ma resta sempre forte. Quest’anno insieme a Caterina Foresta e il Sindaco Rocco Di Brina, avremmo preferito accendere le luci con i bambini della nostra comunità ma le limitazioni sono tali e anche giuste. Sono loro che ci danno speranza e credono in un domani migliore!” Articolo di Valerio Agricola