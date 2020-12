Capozzi: “Il Governo dimentica gli operatori sanitari”, sciopero a Foggia

Il 9 dicembre 2020, dalle ore 08,00 alle ore 09,30, la Organizzazione sindacale FSI-USAE, con il suo Segretario Territoriale Achille Capozzi, hanno proclamato lo sciopero generale e manifesterà nel piazzale antistante la Prefettura di Foggia.

Vogliamo contestare la Legge di Bilancio che il Governo sta proponendo, dimenticando completamente che Noi Operatori Sanitari, in questo periodo abbiamo dato e stiamo dando “l’anima” per combattere questo nemico invisibile. Noi chiediamo che si preveda un piano di immediata assunzione di Personale a tempo indeterminato, in deroga ad ogni blocco; chiediamo il riconoscimento di indennità di specificità per TUTTE le professioni sanitarie; chiediamo il finanziamento della revisione del sistema di classificazione del Personale dei ruoli sanitario, socio sanitario, tecnico ed amministrativo; chiediamo che venga previsto l’accesso alla dirigenza, come naturale evoluzione della carriera dei Professionisti Sanitari.

Inoltre si chiede che venga prevista una direttiva che obblighi a recepire immediatamente nei Contratti integrativi tutti i benefici sinora enunciati. Questo Governo non può rimanere sordo a queste legittime richieste! (NOTA STAMPA)

Il Segretario Territoriale FSI-USAE Achille Capozzi