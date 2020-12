“Carpino in Folk”, presentata la nuova associazione culturale

Gargano, 7 dicembre 2020. È stata presentata questa sera, 7 dicembre 2020, in conferenza stampa in diretta streaming su Facebook, la nuova associazione culturale “Carpino in Folk”, costituita lo scorso 2 dicembre. Ad essere presenti nella conferenza, moderata da Enzo Russi dell’ufficio stampa e comunicazione dell’associazione, il presidente Mario Pio Draicchio e il direttore artistico M° Antonio Pizzarelli.

“Nel ricordo di una persona ho accettato questo impegno – ha detto il M° Pizzarelli – e questa persona è Rocco Draicchio. Lo scopo di quest’associazione è di portare avanti la nostra identità e la nostra tradizione, e farle conoscere ad un pubblico sempre più numeroso. È un’associazione che vuole lavorare 365 giorni all’anno”.

Il M° Pizzarelli durante la diretta ha dato anche le prime anticipazioni per i prossimi eventi organizzati dalla nuova associazione: il “Premio Carpino in Folk 2021 – Rocco Draicchio”. “La mia idea di festival è quella di partire con un contest, a breve, a gennaio-febbraio – ha riferito il M° Pizzarelli – Prepareremo un bando di concorso, un contest per gruppi della musica popolare e anche delle sue contaminazioni. Ci sarà una fase iniziale dove, attraverso l’ascolto del materiale che ci invieranno, faremo una prima selezione. Le selezioni finali saranno svolte a Carpino, con una giuria composta da esperti del settore e anche dell’associazione, dove i primi due gruppi si esibiranno all’interno della nostra manifestazione”.

“Tante le idee che metteremo in pratica, tutti quanti insieme – ha concluso il M° Pizzarelli – cercheremo di lavorare in condivisione. “Carpino in Folk” dev’essere l’associazione di tutti i carpinesi”.

Articolo di Valerio Agricola