Cesti e doni “sospesi”. Jole: “Il Natale è più generoso con Il Cuore Foggia”

Foggia, 07 dicembre 2020. Un “cesto sospeso” per consentire a tutti di vivere la gioia del Natale, nonostante le preoccupazioni per l’emergenza sanitaria. È solo la prima delle iniziative pensate e realizzate dai clown dottori de Il Cuore Foggia, in collaborazione con ERA, per le festività natalizie in Capitanata.

“L’iniziativa – spiega la presidente dell’associazione, Jole Figurella – si fonda sulla solidarietà e sulla generosità collettiva nei confronti di chi vive con difficoltà economica. Sarà un Natale insolito rispetto al passato, condizionato dalle difficoltà causate dal Coronavirus e per questo ancora più sentito, dal punto di vista spirituale. Chiunque potrà aderire alla nostra iniziativa, donando uno o più prodotti della tradizione natalizia (cotechino, lenticchie, tarallini, pasta, torrone, etc.) che consentiranno di comporre un cesto natalizio con l’aiuto dei clown dottori de Il Cuore Foggi. Tutte le confezioni saranno poi donate alle parrocchie e alle famiglie indigenti”. Inoltre, si accettano regali “in sospeso” da consegnare a tutti i bambini e agli adolescenti che, altrimenti, non avrebbero nulla da scartare. I doni potranno essere consegnati dai clown dottori con Babbo Natale o con la Befana.

Le iniziative saranno realizzate a Foggia e in tutti i comuni in cui sono presenti le delegazioni de Il Cuore Foggia, con referenti a disposizione per la raccolta, anche a domicilio.

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 329.7241557 (Foggia); 380.1263235 (San Severo); 340.5980893 (Apricena); 340.2645764 (Lucera); 329.5377791 (Candela); 392.8640513 (Ascoli Satriano); 392.0212404 (Vico del Gargano); 333.8596070 (San Giovanni Rotondo); 320.8073985 (Volturino).