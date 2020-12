Consiglio regionale, Lacatena capogruppo di Forza Italia

Bari, 07 dicembre 2020. Stefano Lacatena è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Lo hanno deciso i consiglieri del Gruppo Giandiego Gatta, Paride Mazzotta e Lacatena. “Sono profondamente grato per la fiducia accordatami dai colleghi Gatta e Mazzotta – dichiara Lacatena – e da tutto il partito regionale di Forza Italia. Ringrazio il commissario D’Attis, il vice commissario Damiani e tutti gli amici di un partito per il quale sento la responsabilità di lavorare con serietà e determinazione.

Abbiamo davanti una grande sfida: continuare a ricostruire un proficuo dialogo con i territori per essere pronti per i prossimi appuntamenti elettorali. Se ci diamo da fare con grinta e con la passione delle nostre idee, siamo certi di poter dare, come Gruppo regionale, un contributo importantissimo per il rilancio di Forza Italia che può e deve tornare ad essere centrale nel panorama politico e culturale del centrodestra”.