Covid, ex assessore Salute “In Puglia gestione penosa, ora intervenga il governo”

Bari, 7/12/2020 – (repubblica) “In passato ho definito imbarazzante la gestione dell’emergenza Covid in Puglia, oggi la giudico penosa e degna di un intervento deciso da Roma e di una presa di posizione forte delle istituzioni locali, a partire dal sindaco di Bari”. Non usa giri di parole Tommaso Fiore, l’ex assessore regionale alla Salute che per anni ha diretto la Rianimazione del Policlinico barese. Il suo telefono squilla in continuazione, perché tante persone gli chiedono consigli medici. Molte hanno il Covid, alcuni cercano di prenotare un tampone, altri vogliono soltanto sapere se a Natale è il caso di andare a cena dai parenti.

Professore, tre settimane fa era preoccupato: oggi come vede la nostra Puglia? "Priva di governo e con un sistema ospedaliero collassato, una cosa francamente non prevedibile. Pensavo che grazie all'esperienza della prima fase lo avremmo evitato, che la risposta ospedaliera sarebbe stata più ordinata". Invece qualunque argomento si analizzi notiamo la stessa assenza di governo. Si pensi al caso del Policlinico connesso alla questione legionella: è stato deciso di bloccare i ricoveri al padiglione Chini ma nessuno, né al Policlinico né in Regione, ha pensato nel frattempo di costruire un percorso per decidere che fine faranno i pazienti no-Covid che prima andavano in quei reparti".