COVID, FdI: 26 motivi per commissariare il duo Emiliano/Lopalco

Bari, 7/12/2020 – Un elenco non esaustivo ma esemplificativo di 26 punti (si allega testo della MOZIONE) con i quali si illustrano le mancate/incomplete osservanze di norme e circolari del Ministero della Salute che hanno determinato il diffondersi dell’epidemia in Puglia, con il più alto tasso di mortalità tra tutte le regioni del Sud, del Centro, ma anche di alcune regioni del Nord.

Si va dalla mancata fornitura dei DPI e dei tamponi agli operatori sanitari e nelle RSA al mancato potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e della medicina territoriale e domiciliare per finire ai posti letto di terapia intensiva aggiudicati in Fiera del Levante di Bari con procedura di urgenza per 10 milioni di euro non conforme alle norme sancite dal Ministero per allocazione, alle giravolte comunicative di Michele Emiliano e al mancato rispetto della privacy dei pazienti.

È il contenuto di una mozione minuziosamente elaborata con la quale il gruppo di Fratelli d’Italia intende proporre anche agli altri partiti di centrodestra per impegnare il Consiglio regionale a dichiarare l’inadeguatezza del duo Emiliano/Lopalco nell’affrontare l’emergenza e a chiedere al Governo di commissariare la Puglia.