Covid Puglia, 752 morti solo a novembre: raddoppiate le vittime in un mese

Bari, 7/12/2020 – (repubblica) Con i suoi 752 morti messi nero su bianco nel mese di novembre, la Puglia, bollettini alla mano, è stata fra le prime 10 regioni d’Italia per numero di vittime del Covid-19 in termini assoluti. Almeno sulla base dei dati forniti dalla Protezione civile nazionale nel suo report quotidiano. E se sotto la lente d’ingrandimento finiscono i numeri delle morti per Covid in rapporto ai nuovi contagi annotati fra il 1° e il 30 novembre scorso, la regione resta sempre tra le prime 10 del Paese. Il 1° novembre in Puglia risultavano decedute 731 persone positive al virus. È il numero delle vittime accertate da inizio emergenza e fino alla festa di Ognissanti. Alla fine del mese, invece, le vittime certificate dal bollettino della Regione sono diventate 1.483 (sempre da inizio emergenza). Ora basta una semplice sottrazione fra quest’ultimo dato e il primo numero per risalire ai decessi Covid di novembre. Il risultato è 752 e piazza la Puglia al nono posto dopo Sicilia – dove c’è un milione di abitanti in più e dove sono morte 1.037 persone positive al virus nello stesso mese – e Campania (997), e prima della Liguria (606). La regione in testa all’elenco è la Lombardia, che ha registrato 4 mila 266 morti nell’arco del mese; l’ultima il Molise, con 78 decessi. (repubblica)