“La sanità pugliese e l’ospedale di Manfredonia: cosa ci aspetta dopo il COVID?”

L'evento si terrà, quindi, il 12 dicembre alle ore 17:30 su piattaforma Meet

In apertura è previsto il saluto del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari, il Prof Loreto Gesualdo, nefrologo di chiara fama e direttore, tra l’altro, dell’unità UTIR/NEFROCOVID del policlinico di BARI, già primario del reparto di nefrologia degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Prenderanno poi la parola rispettivamente il consigliere regionale Marco Galante che inquadrerà la situazione della sanità pugliese attuale e le prospettive dell’ospedale San Camillo de Lellis. Parleremo dell’esperienza sanitaria sul campo in compagnia del Dott. Francesco Lapolla, consigliere provinciale dell’Ordine dei Medici di Foggia, impegnato in prima linea come dirigente medico del Pronto Soccorso.

Infine, prenderà la parola la portavoce eletta alla Camera dei Deputati nonché medico On. Rosa Menga per riflessioni di carattere logico strutturale nonché del quadro normativo della sanità italiana.

Riteniamo che in questo periodo storico per la salute dei cittadini di Manfredonia, la politica debba fare la sua parte per contribuire e, se possibile, fare chiarezza su alcune tematiche fondamentali per la qualità della vita.

Abbiamo pensato ad un incontro che voglia dare spunti e chiarimenti e che getti le basi affinché l’opinione pubblica sia informata e inizi ad interrogarsi seriamente sul destino del nostro ospedale.