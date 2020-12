Manfredonia. “Arrivano, lasciano l’immondizia e vanno via: incivili! Questo video vi inchioda!”

Riceviamo e pubblichiamo

Gent.ma redazione di stato quotidiano, sono la proprietaria di un’attività commerciale situata in via G. Di Vittorio. A fronte di ripetuti episodi come questo, ho deciso di fare questa segnalazione. Trovo che sia ormai inaccettabile oltre che incivile, trovarsi davanti alla propria attività buste di spazzatura lasciate lì appositamente da cittadini incivili e irrispettosi. Noi commercianti ce la mettiamo tutta per tener puliti ( per quello che sia possibile) i marciapiedi antistanti le nostre attività, ma spesso e volentieri c’è l’incivile di turno che con questi comportamenti non aiuta. Credo sia doveroso allora sanzionare questi individui affinché queste azioni cessano di esserci. Grazie per il vostro lavoro.