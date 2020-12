(StatoQuotidiano, ore 19:54). Orta Nova – San Giovanni Rotondo – Manfredonia, 07 dicembre 2020. “Credo non si possa escludere la responsabilità di nessuno, perché attesi gli obblighi di vigilanza sulla bambina, la stessa è rimasta per oltre 1 mese ricoverata in ospedale, ha subìto 3 operazioni, e i genitori erano stati rassicurati sui miglioramenti della bimba“. Come confermato a StatoQuotidiano dall’avvocato Luigi Sauro, la Procura di Foggia ha aperto un fascicolo d’inchiesta in seguito al decesso di una bambina di 2 anni, caduta lo scorso 23 ottobre 2020 in un pozzetto della fogna nera presente all’interno del cortile della sua abitazione, in contrada Santa Tecchia, in agro di Manfredonia, e in seguito ricoverata a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

L’inchiesta. Come precisa a StatoQuotidiano il legale, che rappresenta la famiglia della bimba, “la Procura di Foggia sta indagando a titolo di omicidio collegato a responsabilità in ambito sanitario”.

“Dopo la caduta – spiega a StatoQuotidiano.it l’avvocato Sauro – la bimba è stata trasportata al Pronto Soccorso di Manfredonia e in subordine, causa l’assenza del reparto di terapia intensiva, a Casa Sollievo della Sofferenza”.

Il ricovero. Qui, la bimba “è stata ricoverata nel reparto di rianimazione per circa 1 mese, ha subito 3 operazioni: una alla gola, 1 ai polmoni, 1 alla testa. Di volta in volta – spiega il legale – la famiglia erta stata rassicurata sulle condizioni di salute della piccola”.

Poi, la tragedia. “Inavvertitamente, il 28 novembre 2020, dopo oltre un mese, la bambina muore in ospedale. Poco dopo, ho sporto querela ai Carabinieri di San Giovanni Rotondo, chiedendo il fermo della salma, e il sequestro delle cartelle cliniche”.

Su impulso dell’avvocato Sauro, il Pubblico ministero della Procura di Foggia, dr.ssa Falchi, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dovuto a responsabilità dei sanitari. Nei prossimi giorni attesa l’autopsia sul corpo della bambina, a San Giovanni Rotondo, per accertare le cause del decesso.

“Escludo qualsiasi responsabilità da parte dei genitori per la caduta della bimba (avvenuta nel cortile della propria residenza,ndr), atteso che le condotte dei genitori saranno mosse al vaglio degli inquirenti”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it