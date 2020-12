Manfredonia, “Costretti a mettere le imbarcazioni nel Porto Turistico”

Manfredonia, 7/12/2020 – “Anche quest’anno, come da copione, alcuni di noi armatori di pescherecci siamo stati costretti a mettere le nostre imbarcazioni nel Porto Turistico di Manfredonia Marina del Gargano per un’ altra imminente sferzata di vento di scirocco che si sta per abbattere sull’Adriatico dalle previsioni delle prossime 24 ore.

Ciò ha comportato per noi pescatori del Golfo di Manfredonia, oltre al disbrigo di pratiche burocratiche, anche di un ulteriore costo che quest’anno è lievitato di circa il 100%.

Non si può accettare che un motopeschereccio che fruisce del suo porto debba transitare occasionalmente in un altro per motivi di messa in sicurezza. Pertanto chiediamo, di nuovo, all’Autorità Portuale del Mar Meridionale, alla Capitaneria di Porto di Manfredonia e soprattutto ai Presidenti delle Cooperative di Pesca che provvedano con urgenza a sedersi a un tavolo e chiarire il punto sulla situazione . Ribadiamo, anche quest’anno, che eventuali danni alle imbarcazioni ricadrebbero sui privati, sull’economia locale e soprattutto sull’ambiente. Inoltre il tessuto locale economico già inasprito dalla Covid-19 ha fatto ripiombare la categoria in una crisi peggiore del 2008″.