Manfredonia, il caso: “Non c’è un riparo sicuro per i pescherecci all’interno del porto”

Non è un periodo facile per i pescatori di Manfredonia. Al maltempo, che limita fortemente le attività di pesca, si aggiunge la beffa di non trovare un riparo sicuro, per i propri pescherecci, all’interno del Porto Commerciale.

È un problema che si ripete periodicamente e che la nostra Associazione ha già denunciato in passato. Il Porto Commerciale non offre il giusto riparo dai venti di scirocco alle imbarcazioni ormeggiate e molti armatori sono costretti a trasferirle altrove. Oltretutto, rispetto all’anno scorso, la tariffa giornaliera per l’ormeggio delle imbarcazioni nel Porto Turistico è quasi raddoppiata.

In occasione delle mareggiate del novembre 2019, Manfredonia Nuova aveva rivolto un appello ai Commissari Straordinari del Comune di Manfredonia, all’Autorità Portuale del Mar Adriatico Meridionale ed alla Capitaneria di Porto di Manfredonia, affinché “provvedessero con urgenza alla messa in sicurezza del Porto Commerciale”. Nella lettera indirizzata alle autorità sopra elencate si fece riferimento anche a un vecchio progetto che prevedeva la costruzione di un braccio interno del Molo di Levante, prima del faro che segnala la dritta ai natanti, che fanno ingresso nel porto, e si chiedeva all’Autorità Portuale di farsi carico di tale progetto. Da allora nulla è cambiato. Il Commissario Piscitelli, purtroppo, nell’incontro con la nostra delegazione, declinò ogni responsabilità sull’area portuale e non abbiamo avuto risposte dalle altre Istituzioni. Manfredonia Nuova non si arrende e chiederà al più presto un incontro alla Capitaneria di Porto di Manfredonia, mentre non ritiene sollevate tutte le altre autorità di competenza.

Manfredonia, 7 dicembre 2010.

La Presidente Enrica Amodeo