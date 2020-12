Manfredonia, la magia di Natale con Bramanthe

Da un’eccellenza ad un’altra. In un periodo difficile come quello che tutta l’Italia, in particolare il nostro territorio, sta passando in questo momento, è sempre confortante sentire che le aziende della nostra comunità reggono e non si spezzano. La Pasticceria Gelateria Bramanthe, punto di riferimento nella città di Manfredonia, ha concordato con l’azienda Connect S.r.l. la fornitura di ben 100 panettoni della più alta qualità immaginabile, prodotti con gli ingredienti più genuini.

L’azienda Connect S.r.l. è leader in Puglia nella distribuzione di smartphone, tablet, accessori ed elettrodomestici, con contratti con brand nazionali ed internazionali come Tim, Cellular Line, Alcatel, Doro, Gigaset, Ngm, Samsung, Tcl e molti altri. Quando arriva Natale è essenziale che lo spirito di unione e di gioia pervada tutti, in qualsiasi occasione, soprattutto quest’anno; il panettone è uno dei simboli di unione e gioia che da centinaia di anni portiamo sulle nostre tavole, e sarà così anche in questa occasione, dove due eccellenze si aiutano a vicenda per mantenere viva quella magia. (messaggio promozionale)