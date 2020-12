Maxi incidente in via Masi a Foggia: coinvolte 4 auto, feriti (FOTO)

(StatoQuotidiano, ore 22:11). Foggia, Sono 4 i veicoli coinvolti in un violento incidente stradale avvenuto poco fa in via Masi a Foggia. A seguito di una collusione tra una Punto ed una Citroen, la Fiat è uscita fuori strada terminando la sua corsa contro due veicoli in sosta. Due i feriti le cui condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del sinistro.