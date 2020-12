Morte Giuseppe Grosso, Asl: “Una persona onesta e perbene”

Foggia, 07 dicembre 2020. La Direzione della ASL Foggia esprime cordoglio per la scomparsa del dottor Giuseppe Grosso, dirigente medico, vittima del COVID 19.

L’Azienda Sanitaria Locale è vicina alla famiglia e ai colleghi per la grave perdita. Giuseppe Grosso, originario di Celenza Valfortore, aveva 65 anni ed era responsabile dell’Ufficio Protesica del Distretto Socio-sanitario di Lucera. La ASL ricorda il dottor Grosso come una persona onesta e perbene, un professionista serio e irreprensibile sul lavoro che lascia un vuoto incolmabile tra i suoi colleghi.